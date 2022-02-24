شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بيراميدز و البنك الأهلى قبل مباراة الفريقين في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسى الذي يخوض مباراة البنك الأهلي التي تقام بعد قليل ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصرى الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - عمر جابر خط الوسط: رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل خط الهجوم: فاجري لاكاي ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - نبيل دونجا - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمود الجباس - حسين السيد وخرج من القائمة لأسباب فنية، المهاجم محمود وادي ولاعب الوسط الشاب محمود صابر . بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة خالد جلال كالتالى : حراسة المرمى .. محمود الزنفلي خط الدفاع .. أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم خط الوسط .. محمود سيد - أحمد سعيد- محمد هلال- محمد بسيوني - إسحاق يعقوبو الهجوم .. ناصر منسي وجاء علي مقاعد البدلاء .. أحمد صبحي - معروف يوسف - أحمد العش - محمد مصطفى ميدو - فادي فريد - محمد حامد - كريم بامبو - شادي رضوان - احمد ياسر .