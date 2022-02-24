الامارات | مالك تشيلسي مهدد بالطرد من بريطانيا.. هذه علاقته بالرئيس بوتين!

شكرا لقرائتكم خبر عن مالك تشيلسي مهدد بالطرد من بريطانيا.. هذه علاقته بالرئيس بوتين! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، مهدد بالطرد من بريطانيا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكونه مُصنف كأحد الأشخاص المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقدم الدعم والمساعدة للأخير بوسائل مختلفة.

وقالت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يُسمح للملياردير الروسي بالعيش في بريطانيا مرة أخرى واتخاذها مقرا له خصوصاً أن بريطانيا تتخذ موقفا داعما لأوكرانيا.

يذكر ان أبراموفيتش يمتلك أصولاً كثيرة في بريطانيا منذ عام 2003 حين اشترى نادي تشيلسي، كما لديه قصر في إنجلترا قيمته 125 مليون جنيه استرليني بالقرب من قصر كنسينغتون، أحد مقرات العائلة المالكة في بريطانيا.

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