شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمباراته القادمة ضد صن داونز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراته ضد صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا،.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو لايف من مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش قبل دخول معسكر مغلق استعدادا لموقعة السبت ضد بطل جنوب افريقيا.

و يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الخميس استعدادا لمباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما قرر الجهاز الفني دخول معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة قبل هذه المباراة نظرا لأهميتها في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على صن داونز بالمواجهة القادمة لإحكام قبضته على صدارة المجموعة الأولى، باعتبار أن هذه المواجهة حاسمة في تحديد متصدر المجموعة بين الأهلي وبطل جنوب إفريقيا قبل خوض مباراة الفريق الأحمر المؤجلة من الجولة الأولى ضد المريخ السوداني للانفراد بالصدارة، لاسيما وأن تخطي صن داونز ستسهل من مهمة الأهلي في الصعود لربع النهائي.

وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.