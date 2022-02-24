شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للحصول على تذكرة حضور مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل اتحاد الكرة على موافقة من الجهات الأمنية لحضور 60 ألف مشجع فى مباراة مصر والسنغال يوم 25 مارس المقبل، فى ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستعد شركة تذكرتى المسئولة عن طرح التذاكر الخاصة بالجماهير، لطرح التذاكر خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض الخطوات أمام للجماهير الراغبة فى الحضور والحصول على التذكرة الخاصة بالمباراة:

- الحصول على التطعيم أو اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

- ادخال بيانات صحيحة لكل مشجع على موقع تذكرتى مثل" الاسم رباعى واسم الأم والرقم القومى ورقم الهاتف وصورة حديثة".

- يتم اختيار الحساب لكل مشجع "ترفيهى ورياضى" وليس ترفيهى فقط.

- يتم استخراج "ID" للمشجع فى حالة صحة الخطوات والبيانات، معه "كود خاص".

- يختار المشجع المباراة التى يرغب فى حضورها ويمكنه سداد سعر التذكرة الكترونيا من خلال الكود الخاص به.

من ناحية أخرى، يعقد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عدة اجتماعات مع الجهاز المعاون على مدار اليوم من أجل التحضير لمباراتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس من الشهر المقبل.

طلب كيروش من الجهاز المعاون إعداد تقرير عن عدد من اللاعبين وبعض الفرق بعد تكليف كيروش لجهازه المعاون خلال الفترة الأخيرة بحضور معظم مباريات الدوري.

في سياق متصل ، كشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء الاثنين بكامل هيئته بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لتشكيل باقى اللجان.