شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى للزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 36/31 فى إطار الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2012 / 2022 .

وتشهد هذه الجولة بخلاف مباراة للزمالك مواجهتين ببين كل من: طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة .

فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر غدا قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.

أسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها غدا الجمعة فى إطار تاسع جولات دورى المحترفين للمرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط .