7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 24 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يفتقد أيمن أشرف أمام صن داونز،تقرير الجهاز المعاون لكيروش يوصى بعودة أفشة وهانى وياسر إبراهيم للمنتخب .

تقرير الجهاز المعاون لكيروش يوصى بعودة أفشة وهانى وياسر إبراهيم للمنتخب

أعد الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر تقريرا عن اللاعبين الدوليين تمهيدا لعرضه على الخواجة عقب عودته أمس من الإجازة التى حصل عليها بعد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

الأهلى يفتقد أيمن أشرف أمام صن داونز

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلى عن مباراة فريقه ضد صن داونز يوم السبت المقبل فى ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى ظل استمرار شكوى اللاعب من آلام فى الركبة، وحاجته للتأهيل عدة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

الأهلي يستعيد معلول وتاو وعبد المنعم أمام صن داونز

اطمئن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على جاهزية الثلاثي علي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم للمشاركة في مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فضل الجهاز الفني استبعادهم من قائمة مباراة المقاصة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري.

بعثة المصرى تصل إثيوبيا قبل استئناف رحلة الكونغو وصلت بعثة النادى المصرى إلى إثيوبيا، حيث ستقضى بعض الوقت على سبيل الترانزيت بمطار العاصمة أديس أبابا قبل مواصلة رحلتها إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، استعدادًا لملاقاة أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل بالكونفيدرالية.

الشناوي يستمر فى حراسة عرين الأهلي أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للأهلي على استمرار الدفع بمحمد الشناوي في حراسة عرين الفريق الأحمر خلال مباراته القادمة ضد صن داونز الجنوب إفريقي بعد مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد المقاصة، والتي حرص الجهاز الفني على إشراكه أساسيا خلالها لتجهيزه لموقعة بطل جنوب إفريقيا الهامة.