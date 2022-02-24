الارشيف / اخبار الرياضه

انفانتينو يعزى جمال علام فى وفاة "أحمد مصطفى" لاعب الزمالك السابق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن انفانتينو يعزى جمال علام فى وفاة "أحمد مصطفى" لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تعزية إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة أحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق .

 

وقال أنفانتينو في رسالته : عزيزي الرئيس:

 

أود أن أتقدم بالتعازي في وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد مصطفى. تبدو الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة.

 

خلال مسيرته ، كان أحمد مصطفى قد توج بالبطولات مع المنتخب الوطني وعلى مستوى الأندية في فترة الستينيات ، وستبقي في الأذهان مسيرته الطويلة والناجحة مع نادي الزمالك ، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس.

 

أسطورة نادي الزمالك لكرة القدم المصرية وإرثه وإنجازاته ولا سيما قيادته وشخصيته وولائه وصفاته الإنسانية لن يُنسى ، وسيُفتقد حقًا.

 

بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ولأسرة أحمد وأصدقائه وأحبائه. قلوبنا معكم جميعاً.

 

نأمل أن تساعد هذه الذكريات وكلماتنا الداعمة في إحلال بعض السلام والعزاء في هذا الوقت الصعب.


 

 

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا