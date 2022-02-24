انفانتينو يعزى جمال علام فى وفاة "أحمد مصطفى" لاعب الزمالك السابق

القاهرة - سامية سيد -

أرسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تعزية إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة أحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق .

وقال أنفانتينو في رسالته : عزيزي الرئيس:

أود أن أتقدم بالتعازي في وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد مصطفى. تبدو الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة.

خلال مسيرته ، كان أحمد مصطفى قد توج بالبطولات مع المنتخب الوطني وعلى مستوى الأندية في فترة الستينيات ، وستبقي في الأذهان مسيرته الطويلة والناجحة مع نادي الزمالك ، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس.

أسطورة نادي الزمالك لكرة القدم المصرية وإرثه وإنجازاته ولا سيما قيادته وشخصيته وولائه وصفاته الإنسانية لن يُنسى ، وسيُفتقد حقًا.

بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ولأسرة أحمد وأصدقائه وأحبائه. قلوبنا معكم جميعاً.

نأمل أن تساعد هذه الذكريات وكلماتنا الداعمة في إحلال بعض السلام والعزاء في هذا الوقت الصعب.



