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شكرا لقرائتكم خبر عن انفانتينو يعزى جمال علام فى وفاة "أحمد مصطفى" لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال أنفانتينو في رسالته : عزيزي الرئيس:
أود أن أتقدم بالتعازي في وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد مصطفى. تبدو الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة.
خلال مسيرته ، كان أحمد مصطفى قد توج بالبطولات مع المنتخب الوطني وعلى مستوى الأندية في فترة الستينيات ، وستبقي في الأذهان مسيرته الطويلة والناجحة مع نادي الزمالك ، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس.
أسطورة نادي الزمالك لكرة القدم المصرية وإرثه وإنجازاته ولا سيما قيادته وشخصيته وولائه وصفاته الإنسانية لن يُنسى ، وسيُفتقد حقًا.
بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ولأسرة أحمد وأصدقائه وأحبائه. قلوبنا معكم جميعاً.
نأمل أن تساعد هذه الذكريات وكلماتنا الداعمة في إحلال بعض السلام والعزاء في هذا الوقت الصعب.