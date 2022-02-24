شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة بالمغرب تهدد تدريب الزمالك قبل مواجهة الوداد في دورى ابطال افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت مدينة الدار البيضاء بالمغرب هطول أمطار غزيرة ظهر اليوم ومستمرة مما يهدد تدريبات فريق الكرة بالزمالك المقرر له السابعة والنصف مساء اليوم استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المقرر لها السبت في الجولة الثالثة بدورى ابطال افريقيا.

وكان الفريق قد خاض تدريب فور وصوله المغرب امس وحرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي أن تكون التدريبات خفيفة وتقسيمة في ربع ملعب ،ثم شهد المران هطول الأمطار ،وفضل المدرب الفرنسي أن يكون التدريب لمدة قصيرة لم تتجاوز 60دقيقة مراعاة للإرهاق في السفر اليوم .

شهد التدريب الاول تواجد احمد سيد زيزو لاعب الفريق بعد انضمامه للبعثة قادمة من انجولا بعد شفاءه من كورونا التي أبعدته عن مباراة ساجرادا الانجولي .

يرافق بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ومصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.