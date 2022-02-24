الارشيف / اخبار الرياضه

جلسة تصوير للاعبى منتخب السلة قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى منتخب السلة قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

 خضع لاعبو منتخب كرة السلة رجال المتواجدة حاليا فى السنغال لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، التى تقام فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير  إلى جلسة تصوير،  قبل ساعات من مواجهة المنتخب السنغالى فى أولى المباريات .

 

وجاء خضوع اللاعبين للجلسة ، حتى يتم رفع صورهم على موقع الاتحاد الدولى للعبة " فيبا " ، وكذلك أفراد الجهاز الفنى  .

 

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السلة مع السنغال غدا  ، فى أولى مباريات التصفيات ، على أن يلتقى مع  كينيا ثم الكونغو الديمقراطية على الترتيب  .

 

  وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق  - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

 

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا