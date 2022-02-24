شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للاعبى منتخب السلة قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبو منتخب كرة السلة رجال المتواجدة حاليا فى السنغال لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، التى تقام فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير إلى جلسة تصوير، قبل ساعات من مواجهة المنتخب السنغالى فى أولى المباريات .

وجاء خضوع اللاعبين للجلسة ، حتى يتم رفع صورهم على موقع الاتحاد الدولى للعبة " فيبا " ، وكذلك أفراد الجهاز الفنى .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب السلة مع السنغال غدا ، فى أولى مباريات التصفيات ، على أن يلتقى مع كينيا ثم الكونغو الديمقراطية على الترتيب .

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.