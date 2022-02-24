شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معلول وهاني لقيادة أطراف الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي علي معلول ومحمد هاني لقيادة أطراف الأهلي في مباراته ضد صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد غيابهما عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة.

وغاب علي معلول عن مباراة المقاصة بسبب شكواه من إجهاد في عضلة السمانة وفضل الجهاز الفني استبعاده من مباراة الفريق الفيومي بالدوري ومشاركة محمود وحيد بدلا منه، لمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس والتغلب على حالة الإجهاد التي لحقت به.

بينما غاب محمد هاني عن مباراة المقاصة بسبب رغبة الجهاز الفني في تطبيق سياسة التدوير ومنح الفرصة للبديل كريم فؤاد، من أجل تجهيزه تمهيدا للاستعانة به في الفترة القادمة من مباريات الدوري.

ومن المقرر أن يقود معلول وهاني الجبهتين اليسرى واليمنى للأهلي في موقعة السبت الصعبة ضد بطل جنوب إفريقيا، في ظل نية الجهاز الفني لإعادة المجموعة الأساسية للمشاركة في مباراة صن داونز.