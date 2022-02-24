شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن توقيع محمد أبو جبل رسميا للنصر السعودى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعود الصرامي المتحدث الإعلامى السابق لنادى النصر السعودى، حصول النصر السعودى على توقيع محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وكتب سعود الصرامى عبر حسابه على موقع "تويتر": "رسميا.. الحارس الدولي المصرى و حامي عرين نادي الزمالك "القاهرة" محمد أبو جبل "33" عاماً وقع لنادي النصر حتى عام 2024".

وسبق أن كشف محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، حقيقة مفاوضات النصر السعودى معه للانضمام نهاية الموسم الحالي، وفقا للتصريحات الإعلامية التى صدرت من أحد وكلاء اللاعبين بأن الحارس الدولى اقترب من النصر السعودى نهاية الموسم على سبيل الانتقال النهائى مجانا بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد أبو جبل فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أنه لم يتلق أى مفاوضات رسمية من مسئولى نادى النصر السعودى، وأنه مستمر فى نادى الزمالك ويحترم تعاقده مع النادى الأبيض، مضيفا أن وكيل أعماله هو شقيقه مصطفى أبو جبل، وأى تصريحات تصدر من أى فرد بعيدا عنه هو وشقيقه لا تنتمى له وغير مسئول عنها.

واختتم أبو جبل تصريحاته مؤكدا أنه يصب تركيزه فى الوقت الراهن على قيادة الزمالك للتتويج بدورى أبطال إفريقيا والحفاظ على لقب الدورى هذا الموسم ولا ينشغل بأى أمور خارج الملعب والتى يتولى التنسيق فيها شقيقه.