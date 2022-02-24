شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطة استعداد منتخب مصر لمباراتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المصرية مباراتى منتخب مصر أمام السنغال فى تصفيات كأس العالم، والمقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل، وترغب الجماهير المصرية فى انتزاع بطاقة المونديال للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخ الفراعنة، وفى هذا نستعرض خطة الفراعنة استعدادا لمواجهتى السنغال.

س: هل عاد كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من الاجازة؟

ج: بالفعل، عاد كيروش مساء أمس الأربعاء قادما من البرتغال بعد انتهاء الاجازة التى حصل عليها عقب أمم افريقيا الأخيرة.

س: هل تم الاستقرار على موعد المعسكر المقبل؟

ج: يعقد كيروش اجتماعات مكثفة مع جهازه لحسم كل التفاصيل، وتقرر بشكل نهائى انطلاق المعسكر فى القاهرة حيث تقام المباراة بشكل رسمى على ستاد القاهرة الدولى، وينتظر اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير.

س: هل أعد الجهاز المعاون لكيروش تقريرا عن اللاعبين؟

ج: أعد الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر تقريرا عن اللاعبين الدوليين تمهيدا لعرضه على الخواجة عقب عودته أمس من الإجازة التى حصل عليها بعد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن التقرير يتضمن توصية بضم بعض اللاعبين للمعسكر المقبل لتعويض الغيابات مثل ترشيح محمد هانى وياسر إبراهيم لتعويض أكرم توفيق وأحمد حجازى، بجانب ضم محمد مجدى أفشة كأحد البدائل لتعويض عبد الله السعيد الذى اعتزل اللعب دوليا.

س: هل تحدد عدد الجمهور فى مباراة مصر والسنغال؟

ج: بالفعل سيحضر 60 ألف مشجع فى المباراة الأولى باستاد القاهرة يوم 25 مارس المقبل.

س: هل يخوض منتخب مصر مباريات ودية قبل السنغال؟

ج: لا ، تأكد عدم خوض مباريات ودية للمنتخب قبل مواجهتى السنغال.

س: متى ينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر؟

ج: ينضم اللاعبون المحترفون وهم محمد صلاح ومحمد الننى ومصطفى محمد وعمر مرموش وتريزيجيه للمعسكر يوم 21 مارس المقبل.