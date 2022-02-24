266 لاعبة من 53 ناديا يشاركون فى بطولة الجمهورية للأندية للكونغ فو

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القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى للوشوو كونغ فو انطلاق بطولة الجمهورية للأندية للآنسات على صالة نادى طلائع الجيش والتى تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجارى.

وكشف رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للكونغ فو، أن عدد الأندية المشاركة فى بطولة الجمهورية 53 ناديا بعدد 266 لاعبة وتقام المنافسات للاعبات تحت 18 و20 سنة وفوق 20 سنة.

وأضاف شريف مصطفى، أن بطولة الأندية للكونغ فو للآنسات، بطولة حافز رياضى الأمر مما يجعلها تشهد منافسة قوية من أجل حصد المراكز الثلاثة الأولى التى تستحق الحافز الرياضى للفائزين بتلك المراكز.

وذكر الاتحاد المصرى للوشوو كونغ فو أن عملية ميزان اللاعبات فى بطولة الجمهورية للأندية للآنسات تتم فى وجود شهادة الحزام الأصلية مع كل لاعبة أثناء الميزان مع تواجد مندوب من وزارة الشباب والرياضة المسئول عن الحافز الرياضي، مع إشراف الوزارة على جميع فعاليات البطولة بداية من ميزان اللاعبات حتى تسليم الجوائز وإعلان الفائزين.

وشدد الاتحاد المصرى للوشوو كونغ فو على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات البطولة والالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».