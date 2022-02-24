شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحفظ على مشاركة بيرسي تاو أساسيا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر أساسيا في مباراة صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه التام من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباراة.

وتعافى بيرسي تاو من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها قبل السفر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث بات اللاعب على أتم استعداد من الناحية الطبية والفنية للمشاركة في مباراة صن داونز، ولكن مسألة الدفع به أساسيا ستكون مستبعدة.

ومن المقرر أن يحتفظ موسيماني بتاو على دكة بدلا مباراة صن داونز على أن يتم الدفع به وقت الحاجة لجهوده في المباراة.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد تاو من قائمة مباراة المقاصة الأخيرة بالدوري من أجل منحه راحة كافية للتعافي من الإصابة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وإعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وتعرض بيرسي تاو للإصابة مع الأهلي خلال مشاركمتهفي مباراة سموحة بكأس الرابطة، وهي الإصابة التي تسببت في ابعاده عن المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت بالإمارات وحقق خلالها اظلهلي الميدالية البرونزية.