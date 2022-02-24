شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة منتخب السلة قبل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج المسحة التى خضع لها لاعبى منتخب السلة ، عن سلبية جميع المسحات ، لجميع اللاعبين ، وكذلك سلبية نتائج الرابيد تيست التى خضعوا لها مرتان ، منذ وصولهما إلى السنغال ، استعدادا لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، و التى تقام فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى .

ويلتقى المنتخب مع السنغال غدا فى أولى مواجهات التصفيات ، المؤهلة لكأس العالم ، على أن يلتقى مع كينيا ثم الكونغو الديمقراطية على الترتيب .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.