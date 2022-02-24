رئيس الوداد يحفز لاعبيه "ماليا" قبل مواجهة الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكرت صحيفة "le 360 سبور" المغربية اليوم الخميس، أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويشارك الزمالك والوداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

وقالت الصحيفة –بحسب مصدر مطلع- أن الناصيري اتخذ هذا الإجراء لتحفيز اللاعبين معنويا من أجل العودة إلى سكة النتائج الايجابية، بعد العروض الباهتة للفريق خلال المباريات الأخيرة.

وشدد المصدر ذاته على أن رئيس الوداد قد يلعب بورقة التحفيزات المالية من أجل حث اللاعبون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، لمواصلة الصراع على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

وتعرض الوداد لهزيمتين متتاليتين أمام كل من بيترو أتليتكو الأنجولي (2-1) بدوري أبطال أفريقيا تلاها هزيمة أخرى بهدفين دون رد ضد حسنية أغادير بالدوري المحلي.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد نقطتين فقط بعدما تعادل إيجابيا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في القاهرة (2-2) ثم سلبيا أمام ساجرادا في أنجولا، بينما فاز الوداد على ساجرادا بنتيجة 3-0 وسقط أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.