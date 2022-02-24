مصدر: يويفا سينقل نهائي دوري الأبطال خارج روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال مصدر لرويترز اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية من مدينة سان بطرسبرج الروسية إلى مكان أخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا دعا ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد القاري صباح غد الجمعة ويتوقع أن يتم خلاله الموافقة على قرار نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبرج.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال أهم بطولات الأندية على مستوى القارة في استاد نادي زينيت سان بطرسبرج في 28 مايو أيار المقبل.