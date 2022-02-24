تقرير مغربي: أزمتان أمام الوداد قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ذكر تقرير مغربي اليوم الخميس، أن وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي أمامه أزمتان قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال أفريقيا عليه التغلب عليهما.

ويتواجد الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويشارك الزمالك والوداد في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كل من بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" فإن لاعبي الوداد يعانون من أزمة ثقة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تلقي خسارتين متتاليتين الأولى أمام بترو أتلتيكو في دوري الأبطال بنتيجة 2-1 والثانية أمام حسنية أكادير بنتيجة 2-0 بالدوري المحلي.

كما أوضحت الصحيفة أن مباراة الزمالك بالنسبة للوداد "منعرج مهم" للفريق المغربي من أجل الاستفاقة من الخسائر الماضية واستعادة نغمة الانتصارات.

وأضافت "المنتخب" أن الأزمة الثانية التي سيعكف وليد الركراكي مدرب الفريق على حلها هي تجهيز بعض اللاعبين الذين تراجعت مستوياتهم خلال الفترة الأخيرة بدنيا وذهنيا.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد نقطتين فقط بعدما تعادل إيجابيا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في القاهرة (2-2) ثم سلبيا أمام ساجرادا في أنجولا، بينما فاز الوداد على ساجرادا بنتيجة 3-0 وسقط أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2-1.