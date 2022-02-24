حرب روسيا وأوكرانيا.. اللجنة الأولمبية الدولية تدين الغزو وتدعو للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أدانت اللجنة الأولمبية الدولية الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعا الألماني توماس باخ رئيس اللجنة إلى عودة السلام مرة أخرى.

وذكر بيان اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الخميس أنها "تدين بشدة انتهاك الهدنة الأولمبية من قبل الحكومة الروسية... اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ كرر دعوته إلى السلام، وهو الأمر الذي عبر عنه في خطاباته خلال حفل افتتاح وختام الدورة الأولمبية".

وأضاف البيان "في أعقاب الأحداث الأخيرة، تعرب اللجنة الأولمبية الدولية عن قلقها العميق إزاء سلامة المجتمع الاولمبي في أوكرانيا، وجرى تأسيس فريق عمل لمراقبة الوضع عن كثب وضمان تنسيق المساعدات الإنسانية لأعضاء المجتمع الأولمبي في أوكرانيا كلما أمكن ذلك".

وبدأت الهدنة الأولمبية المدعومة من الأمم المتحدة قبل سبعة أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين والتي جرت بين الرابع و20 شباط/فبراير الجاري ، وتستمر لمدة سبعة أيام بعد ختام دورة الألعاب الباراليمبية التي تقام خلال الفترة من الرابع وحتى 13 آذار/مارس المقبل.