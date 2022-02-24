الزمالك × فرجاني ساسي.. مَن يحتاج الآخر؟(تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ارتبط اسم التونسي الدولي فرجاني ساسي بالزمالك مرة أخرى بعد رحيله في العام المنقضي لنادي الدحيل القطري الذي تعاقد مع في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأبيض.

ونفى أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي للزمالك عودة فرجاني ساسي ولكنه فتح المجال قائلاً :" أي لاعب يحتاجه الجهاز الفني، فإن إدارة النادي قادرة على توفيره لهم أياً كان اسمه، وفرجاني ساسي لاعب كبير وأتمنى له التوفيق سواء في نادي الزمالك أو أي نادٍ أخر".

ويعاني الزمالك في مركز الوسط المهاجم منذ رحيل فرجاني ساسي ولم يستطيع إمام عاشور أو أى خيار أخر قدمه الفرنسي باتريس كارتيرون في ملىء الفراغ الذي خلفه الدولي التونسي .

ولكن هل هذا يعني أن الزمالك هو من يحتاح فرجاني ساسي فقط ؟

إنطفأ نجم فرجاني في الدحيل القطري بصورة تطابق مع تجربة النصر السعودي النادي الذي لعب له قبل الانتقال للزمالك حيث فقد صاحب الـ 29 عام بريقه في الدوري القطري بمردود ضعيف للغاية.

وشارك ساسي مع الدحيل في 17 مباراة لم يسجل وأكتفى بصناعة هدفين وهو نفس ما قدمه مع النصر السعودي في 9 مباريات وتقريباً تشابه ما فعله في تجربته الإحترافية الوحيدة في أوروبا والتي كانت في ميتز الفرنسي.

وكان وجه ساسي في الزمالك ليس مغايراً لتجربتي الدحيل والنصر فقط بل هي علامة فارقة في مسيرته والأعلي رقمياً ومن حيث الأداء أيضاً حيث ساهم في 33 هدف مع الأبيض بفارق الضعف عن أفضل مساهمة ليه طوال مشواره الكروي.

وأعترف في رسالته الأخيرة بيوليو الماضي عبر حسابه الرسمي على تويتر قبل الرحيل عن الزمالك بهذه الحقيقة ووصف فترته في الأبيض بـ " الأفضل في حياته" موجهاً شكره للجماهير

وتفوق الدولي التونسي مع الزمالك على كل أرقامه مع الأندية التي لعب لها وخاصة الصفاقسي والتونسي حيث سجل للأبيض 16 هدف مقابل 9 أهداف أهداف سجله بقميص الترجي ونفس الأمر مع الصفاقسي.

ونفس الأمر بالنسبة لصناعة الأهداف ولكن الأمر تضاعف هذه المرة حيث صنع ساسي مع الزمالك ما يساوى تقريباً كل ما صنعه في مشواره الكروي مع خمسة أندية.

وعلى الصعد البطولات فإن فترة ساسي في الزمالك الأفضل بلا منازع حيث توج لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري في الموسم السابق ونفس الأمر قارياً حيث توج لأول مرة ببطولتين قاريتين بعد فشله مع الصفاقسي والترجي في حصد أي بطولة على مستوى القارة الأفريقية.