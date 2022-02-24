حرب روسيا وأوكرانيا.. يويفا يدعو لاجتماع طارئ لبحث مقر استضافة نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

تعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اجتماعا طارئا غدا الجمعة لتقييم الوضع في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا صباح اليوم الخميس، وذلك بهدف اتخاذ القرارات اللازمة.

وتعرض يويفا لضغوط من أجل تجريد مدينة سان بطرسبرج الروسية من حق استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في 28 أيار/مايو المقبل، بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما من المقرر أن تستضيف روسيا مباراة أو مباراتين في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022، الشهر المقبل.

وذكر بيان يويفا "في أعقاب تفاقم الوضع بين روسيا وأوكرانيا في أخر 24 ساعة ، قرر رئيس يويفا الدعوة إلى جلسة استثنائية للجنة التنفيذية غدا الجمعة بهدف تقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة، سيتم إجراء المزيد من التواصل عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا".