أحمد مرتضى: نثق في الفوز على الوداد والعودة بالثلاث نقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق الكرة في المفرب، أن لديه الثقة في فوز الفريق الأبيض أمام الوداد البيضاوي المغربي.

ويواجه فريق الزمالك منافسه الوداد، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، اليوم الخميس، إن جميع اللاعبين في حالة تركيز، مشددًا على ثقته في تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط.

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق نتيجة الفوز على الوداد يوم السبت المقبل، من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور المقبل.

فريق الزمالك بدأ مشواره في دور المجموعات بتحقيق التعادل مرتين الأول كان أمام بترو أتلتيكو بنتيجة (2-2)، ثم التعادل سلبيًا مع ساجرادا.

في المقابل، حقق الوداد فوزًا في مناسبة واحدة كانت أمام ساجرادا بنتيجة (3-0)، بينما تلقى بطل المغرب الخسارة في الجولة الماضية أمام بترو أتلتيكو بنتيجة (2-1).

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي: (بترو أتلتيكو 4 نقاط - الوداد 3 نقاط - الزمالك نقطتين - ساجرادا نقطة).