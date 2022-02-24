حرب روسيا وأوكرانيا.. مصير شاختار وتنظيم نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

بدأت روسيا صباح اليوم الخميس "غزوا شاملا" لأوكرانيا، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

واعترفت روسيا رسميًا يوم الإثنين الماضي، بمنطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك"، كجمهورتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ويرصد الخليج 365 تأثير الحرب على الكرة في أوكرانيا وأوروبا:

تعليق الدوري الأوكراني:

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني في بيانًا رسميًا، عن تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع والأحداث التي تشهدها البلاد.

وأقيمت 18 جولة من بطولة الدوري الأوكراني حتى الآن، ويتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منافسه دينامو كييف.

وأكد البيان الرسمي أن قرار إيقاف بطولة الدوري الأوكراني، جاء بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد من قبل الحكومة في الساعات الماضية.

شاختار وزوريا للدوري الروسي؟

أصبح مصير فريقين شاختار الممثل لمدنية دونيتسك وزوريا الممثل لمدينة لوهانسك، غير معروف بعد اعتراف روسي بعد المدينتين كجمهورتين مستقلتين عن أوكرانيا.

ويعد شاختار هو منافس دينامو كييف المباشر على لقب الدوري الأوكراني كل موسم، حيث خسر الأول لقب الدوري في آخر 5 مواسم مرة وحيدة لصالح الثاني الموسم الماضي.

لكن خيار الابتعاد عن الدوري الأوكراني لا يمكن حسمه، ففي عام 2014، وفي أثناء أحداث استعادة روسيا جزيرة القرم، قرر النادي الابتعاد عن دونيتسك وملعبه بسبب تضرره في إثر سقوط بعض القذائف عليه، وانتقل غربًا إلى مدينة لفيف، قبل أن يستقر على خوض منافساته في "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي" في العاصمة الأوكرانية كييف، وهو أيضًا ما حدث مع زوريا لوجانسك، الذي اضطر إلى هجر ملعبه .

البرازيليون يناشدون دولتهم:

وناشد عدد من لاعبي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين، الذين يحملون الجنسية البرازيلية، سلطات بلادهم بالمساعدة لإخراجهم من أوكرانيا، بسبب الحرب.

ويضم دينامو كييف لاعب برازيلي واحد هو فيتينيو، بينما يضم شاختار 13 لاعبا برازيليا.

ويجتمع الـ 14 لاعبا وأسرهم في فندق في العاصمة الأوكرانية كييف، وسجلوا الفيديو معا لمناشدة السلطات البرازيلية إنقاذهم بعد بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، بحسب الصحفي البرازيلي أرثور كويزادا.

نهائي دوري أبطال أوروبا:

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اختار ملعب سان بطرسبرج في روسيا استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 28 مايو المقبل.

ويدرس يوفيا الآن نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعيدا عن روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.

ودعا ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا اليوم الخميس عقب هجوم القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد غدًا الجمعة لبحث الأزمة الحالية حول أوكرانيا