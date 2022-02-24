شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة اللاعبين المصريين المشاركين فى بطولة كأس العالم للشيش بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد السلاح عن قائمة اللاعبين المصريين المشاركين فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى تستضيفها مصر على مدار أيام 25 ، 26 ، 27 فبراير الجارى على ستاد القاهرة .

و تضم قائمة اللاعبين المصريين ، تامر زين و علاء الدين أبو القاسم و مازن الميقاتى و محمد عصام و عبد الرحمن هافور و محمد مازن و محمد حسن و صالح صالح .

كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن مشاركة 33 دولة فى منافسات الفردى ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش المقرر أن تستضيفها مصر خلال أيام 25 و26 و27 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وأكد الحسينى فى تصريح لـ الخليج 365 على مشاركة 22 دولة فى منافسات الفرق بنفس البطولة ، مشيرا إلى أن كل استعدادات التنظيم تسير بشكل سليم بالإضافة إلى الإنتهاء من كافة ترتيبات الإستضافة .

وأكد الحسينى من قبل خضوع جميع لاعبى المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم للشيش المحدد لها الفترة من 25 حتى 27 فبراير الجارى باستاد القاهرة لمسحة طبية فور الوصول وتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المنافسة.

وقال الحسينى إن الاتحاد الدولى للعبة أدرج قائمة للإجراءات الاحترازية للبطولة لا تتضمن تطبيق نظام الفقاعة الطبية كاملا.

كما كشف عبد المنعم الحسينى، من قبل، عن استضافة مدينة مصر الأولمبية لبطولة العالم يوليو 2022 المقبل، والتى تعد صرحا رياضيا كبيرا، وقال الحسينى إن هذه البطولة تعد التحدى الأكبر للمجلس الجديد بعد نجاح قائمته بالكامل فى الانتخابات التى عقدت مؤخرا.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى