شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح وقدورة فى التشكيل الجديد للجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وتضم اللجنة 3 إدارات فى التصور الجديد هى الإدارة الرئيسية والإدارة الفنية وإدارة الفار.

وتضم الإدارة الرئيسية للجنة الحكام ، عصام عبد الفتاح رئيسا ، وفى العضوية كل من محمد فاروق وتامر درى وتحسين أبو السادات وهشام صلاح وأحمد أبو العلا "مدير اللجنة" ومحمد عبد القادر مرسى "قدورة".

وقرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة، وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة أن مجلس اتحاد الكرة اعتمد التشكيل الذى تقدم به عصام عبد الفتاح.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد جدد الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الأول توجيه الشكر لوجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام، وتكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقديم ملف لإعادة تطوير اللجنة.