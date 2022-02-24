شكرا لقرائتكم خبر عن كامبوس يجاور ياسر في دفاع الأهلي أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على عودة محمد عبد المنعم "كامبوس" للمشاركة الأساسية في مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد غيابه عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة.

ويعود كامبوس للمشاركة في تشكيل الأهلي على حساب رامي ربيعة ليجاور ياسر إبراهيم في قلب دفاع الفريق الأحمر بموقعة صن داونز الهامة في دوري أبطال إفريقيا.

ونال عبد المنعم ثقة موسيماني بفضل تألقه خلال مباراتي الهلال السعودي والهلال السوداني، بخلاف الثقة التي ظهر عليها أداء اللاعب في هاتين المباراتين الصعبتين بخلاف أنه حصل على رجل المباراة في مواجهة الهلال السوداني.

وغاب عبد المنعم عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاصة بعد تعرضه لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني وفضل الجهاز الفني منحه راحة إضافية نظرا للحاجة إلى جهوده في مباراة صن داونز.