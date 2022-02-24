شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عماد عبد الوهاب: هوايتى الرسم وبحب محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب عماد عبد الوهاب نجم كرة اليد بالأهلى و للزمالك السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الرسم.

بتدخل المطبخ ؟

بدخل المطبخ.

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

ورقة اللحمة.

من نجمك المفضل ؟

كريم عبد العزيز.

من مطربك المفضل ؟

محمد منير.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون إيه ؟

ضابط شرطة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

كريم عبد العزيز.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.