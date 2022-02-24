الامارات | لاعب عربي يتفوق على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي يتفوق على محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب النجم المصري محمد صلاح من تتويج نفسه زعيماً لضربات الجزاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما سجل هدفين من ركلتين حصل عليهما فريقه في مباراته مع ليدز يونايتد، الأربعاء، وانتهت 6-صفر لمصلحة أبناء المدرب الألماني العبقري يورغن كلوب.

وفي الوقت الذي يتصدر فيه صلاح ترتيب الهدافين بإحرازه 19 هدفاً فإنه سجل أربعة منها من ضربات جزاء فيما أهدر واحدة، مما يعني أن نسبة نجاح الفرعون المصري في التنفيذ عالية جداً، ورغم ذلك فإن اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه هو الجزائري رياض محرز الذي سجل أربع ضربات جزاء بنسبة نجاح 100%.

وبتسجيل محمد صلاح لضربتي جزاء في مباراة ليدز يونايتد يكون ليفربول قد كسر الرقم القياسي في عدد الضربات التي حصل عليها إذ ذكرت موقع "أوبتا" المختص بإحصائيات كرة القدم بأن ليفربول احتسبت له 171 ضربة جزاء في الدوري الإنجليزي ليتفوق على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 169 ركلة جزاء، يليه تشيلسي بـ 157 ركلة، ثم أرسنال (156)، ومانشستر سيتي (137).

ويحاول ليفربول جاهداً التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وانتزاعه من مانشستر سيتي بعدما قلص الفارق معه إلى ثلاث نقاط فقط.

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