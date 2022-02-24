النجم كريستيانو رونالدو يغازل مدريد بتعليق على "انستجرام"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتعليق يمدح من خلاله مدينة مدريد التي يعتبرها وطنه حسب وصفه.



وتعادل مانشستر يونايتد بالأمس مع أتليتكو مدريد بهدف لمثله في المباراة التي لعبت على ستاد واندا ميتروبوليتانو، بذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقدم لأتليتكو البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 7 بينما تعادل لليونايتد السويدي أنثوني إيلانغا في الدقيقة 80.

وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عقب انتهاء المباراة: "دائماً ما يكون شعوراً رائعاً بالعودة إلى مدريد، إحدى المدن القليلة في العالم التي تعلمت أن أطلق عليها "الوطن".

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق رونالدو برغبته في العودة مرة أخرى إلى صفوف ريال مدريد، الذي تألق معه وسجل مشوراً طويلاً حافل بالإنجازات.

وتحدثت بعض التقارير الصحفية من قبل عن رغبة رونالدو في الرحيل عن اليونايتد، خاصة أن نتائج الأحمر لم تساعده في ظل معاناته بالبريميرليج هذا الموسم، وكذلك في دوري الأبطال.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد لن يقفوا أمام رغبة رونالدو عقب نهاية الموسم الحالي، التي تتمثل في الرحيل حال فشل اليونايتد في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولكن بشرط أن يتقدم اللاعب بطلب رسمي يفيد برغبته.

ويحتاج مانشستر يونايتد إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، أو التتويج بلقب دوري الأبطال خلال النسخة الجارية، ليضمن مشاركته في بطولة الموسم المقبل.

وكان رونالدو عاد إلى صفوف اليونايتد في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، بعد غيابه 12 عاما عن صفوف النادي الإنجليزي، الذي لمع نجمه معه قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.