النجم المصري صلاح يواصل حصد الأرقام القياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في ضم رقم قياسي أفريقي جديد إلى خزائنه، بعدما بات أعظم لاعب في القارة السمراء صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وابتعد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خطوة جديدة بعد تسجيل ثنائية في شباك ليدز يونايتد.

وخلال مباراة ليفربول وليدز (الأربعاء) والمؤجلة من الجولة 19، سجل محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء، عزز بهما صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

رفع النجم المصري بهذين الهدفين رصيده إلى 19 هدفا في المسابقة هذا الموسم، عزز بها مكانه في المركز الأول بفارق 7 أهداف عن زميله البرتغالي ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في شباك ليدز إلى 7 أهداف، سجلها خلال 4 مواجهات له للفريق على مدار موسميه الأخيرين اللذين عاد فيها إلى البريميرليج بعد غياب طويل.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر ويصنع ما لا يقل عن مثلها هذا الموسم في البريميرليج، وهو ما يحققه للمرة الثالثة في المسابقة، وذلك بتسجيله 19 هدفا وصناعة 10 أخرى.

ويبدو صاحب الـ29 عاما في طريقه للتفوق على سجله التهديفي في الموسم الماضي، الذي شهد إحرازه 22 هدفا وصناعته 5 أخرى في نهايته، لكنه خسر لقب هداف الدوري الإنجليزي بفارق هدف وحيد خلف هاري كين نجم توتنهام.

جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 19 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 هدفا

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

هيونج سون مين - توتنهام - 9 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

برونو فرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف