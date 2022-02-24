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إصابات جديدة بكورونا في صفوف الأهلي قبل لقاء صن داونز الجنوب إفريقي

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الشارقة - اميمة ياسر - أصيب أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بفيروس ، وتم عزله عن الفريق الأول، ويخضع حاليا للعزل الطبي لحين تحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

وتعرض أحمد أبو عبلة للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في النمسا، رفقة عمار حمدى، لاعب الفريق الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وحرص طبيب الأهلي على مرافقة عمار حمدي بالنمسا خلال إجراء العملية الجراحية من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة حالته الصحية حتى موعد البدء في برنامج التأهيل بالنمسا.

ويخضع طبيب الآن لعزل طبي في النمسا، وحالته مطمئنة حيث يتابع عمار هاتفيا.

ويغيب أبو عبلة عن التواجد رفقة الأهلي في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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