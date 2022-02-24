بالتفاصيل.. مصطفى محمد مهدد بالإيقاف.. والسبب «خناقة» في الدوري التركي

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية تركية، أمس الأربعاء، عن وقوع عقوبة على المصري مصطفي محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، بعدما حدث شجار بينه وعرفان إريبايات، حارس مرمى جوزتيبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري التركي.



ودخل مصطفي محمد في شجار مع عرفان إريبايات، بعد أن انتهت المباراة، في أثناء دخول اللاعبين لغرفة خلع الملابس، وفقا لموقع «فوتو سبور» التركي.

وأضاف الموقع التركي، أن مراقب المباراة كتب تقريره عن الشجار الذي وقع بين اللاعبين، مشيرا إلى أن الاتحاد التركي قدم تقريرا بخصوص ما حدث بين الثنائي، إلى لجنة الانضباط، من أجل اتخاذ القرار المناسب، الذي قد يصل إلى الإيقاف.

جالاتا سراي يفوز على جوزتيبي في الدوري التركي



وحقق فريق جالاتا سراي فوزًا صعبًا أمام نظيره جوزتيبي بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مواجهات الجولة الـ26، من بطولة الدوري التركي.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 32 نقطة، جمعها من 26 مباراة، بعدما فاز في 8 مباريات، وتعادل في مثلهما، وهزم في 10 مواجهات.



موعد مباراة جالاتا سراي المقبلة في الدوري التركي



ويواجه فريق جالاتا سراي، نظيره ريزيسبور، يوم الأحد المقبل، على ملعب الثاني، ضمن منافسات الجولة الـ27، من مسابقة الدوري التركي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت مكة المكرمة».