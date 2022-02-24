شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى و الزمالك فى قمة محترفى اليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين الأهلى و للزمالك فى ختام المرحلة الثانية لدورى المحترفين و المحدد لها السادسة مساء غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

تشهد صفوف الأهلى غيابات كلا من ، عمر سامى لإصابة القدم و عمر كاستيلو بسبب إصابة الحوض و عبد الرحمن فيصل بسبب جذع فى الرباط الصليبى وفقا لتأكيدات المدير الفنى طارق محروس ، بينما يغيب عن الزمالك حسن قداح لإجراء فحوصات طبية على القلب و خالد وليد بسبب خلع الكتف .

وأسفر الاجتماع الأمنى الخاص بتحديد أعداد الحضور فى قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك المحدد لها غدا الجمعة، فى إطار ختام جولات المرحلة الثانية على صالة دكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، عن الاتفاق على إقامة المباراة بدون جمهور مع حضور أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين فقط.

وشهدت قمة المرحلة الأولى عدم حضور الجماهير وتحديد عدد لحضور الفريقين من حيث عدد اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام.

ويتصدر فريق نادى الزمالك ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد حتى الآن بعد إقامة 8 جولات فى المرحلة الثانية برصيد 34 نقطة، يليه الأهلى فى المركز الثانى برصيد 32 نقطة ثم سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

فيما يحل طلائع الجيش فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، يليه البنك الأهلى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ثم سموحة فى المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

وتقام الجولة التاسعة اليوم بمواجهات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأهلى و البنك الأهلى مع سموحة . فيما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر قمة المرحلة الثانية بدورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك، والمحدد لها يوم 25 فبراير الجارى، بعد تقديم موعد المباراة مسبقا بدلا من 10 مارس.