شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: لاعبو الزمالك فى حالة تركيز كاملة قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالمغرب أن كافة الأمور تسير على مايرام داخل معسكر الفريق استعدادا للقاء الوداد المغربي.

وقال رئيس البعثة :" جميع اللاعبين في حالة تركيز وثقتنا كبيره في تحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط ".

وشدد أحمد مرتضى على أن رئيس الزمالك مرتضى منصور على تواصل دائم معه للاطمئنان على جميع أفراد البعثة قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثه المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقه مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة و أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.