شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى ، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى ، ويسعى الأحمر لانتزاع صدارة المجموعة .

موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى الأبطال

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى وصن داونز يوم السبت 26 فبراير الجارى ، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، و يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .

ترتيب مجموعة الاهلى فى دورى الابطال

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.