شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى النادى الأهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى ، فى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى ، ويسعى الأحمر لانتزاع صدارة المجموعة .موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى دورى الأبطال
من المقرر أن تقام مباراة الأهلى وصن داونز يوم السبت 26 فبراير الجارى ، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، و يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .ترتيب مجموعة الاهلى فى دورى الابطال
يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.
تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني
تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.