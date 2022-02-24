شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الرئيسي فى السابعة مساء وكارتيرون يسبق فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مرانه الرئيسي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بملعب مركب محمد الخامس استعدادا للقاء الوداد المغربي. وكان الفريق خاض تدريبه الأول بالدار البيضاء مساء الأمس على ملعب " كارما" استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويسبق المران عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لزمالك مؤتمرا صحفيا فى نفس ملعب المران للحديث عن مواجهة الوداد.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وكانت بعثة الفريق وصلت إلى المغرب بالأمس استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقه مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك و أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه .

وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد. خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار . خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر.