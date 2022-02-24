شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب ميكيسونى باستغلال تألقه أمام المقاصة والتخلص من الضغوط مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر، أشاد خلالها بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب في مباراة المقاصة أول أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية وتسجيل هدفين منهم خلال المباراة.

وتألق ميكيسوني بشكل كبير في مباراة المقاصة وأبلى بلاءا حسنا من خلال التحرك في كل أرجاء الملعب وحصل على نسر مباراة الأهلي ضد المقاصة بفضل المستوى المميز الذي قدمه أمام الفريق الفيومي.

وطالب موسيماني من ميكيسوني بضرورة الاستمرار على نفس الأداء وتقديم أفضل مستوى فني لديه بعد التخلص من الضغوط التي واجهها طوال الفترة الماضية وفشله في استغلال الفرص طوال الفترة الماضية، وحثه على استغلال مباراة المقاصة لتكون بداية الانطلاقة الحقيقية له مع الأهلي.

وعبر موسيماني عن سعادته بالأداء المميز الذي قدمه لويس ميكيسوني ضد المقاصة مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على منحه الفرصة في وقت معين لإظهار نفسه حتى يكون ذلك حافزًا له خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تأقلم أى لاعب في فريق كبير مثل الأهلي أمر صعب.