شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتسلح بالخبرات أمام الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات الدولية في مباراة الوداد المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بكل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وحمزة المثلوثي واحمد فتوح وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري، ويتبقي فقط لاعب مركز الوسط المدافع الثانى بجوار إمام عاشور هو الذى سيتحدد من خلال الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل المباراة.

ووصلت بعثة الزمالك إلى المغرب ظهر أمس الأربعاء، ويرأس البعثة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك و أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه، هم :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.