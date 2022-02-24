شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الوداد.. لقاء الجريحين الذى يحدد مصير كارتيرون فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
تعادلان في أول جولتين أمام فرق تأتي حظوظها في التأهل في المرتبة التالية للزمالك عقّد من مسألة تتويج الفارس الأبيض باللقب القاري هذا الموسم، إذ إن الاهتمام حاليا ينصب حول التأهل أولا ثم التركيز فيما هو لاحق.
ولا شك أن مباراتي الزمالك أمام الوداد ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للنادي الأبيض، بعد التعادل المخيب على أرضه أمام بترو أتلتيكو والتعادل خارج الأرض أمام ساجرادا.
مواجهة الوداد ليست بالمهمة السهلة على الزمالك وكارتيرون، خاصة بعدما حقق الفريق المغربي انتصارا على أرضه في الجولة الأولى، قبل أن ينهزم في مباراته الثانية أمام بترو أتليتكو الأنجولي خارج الديار، وهي الهزيمة التي تدفع الوداد لخوض مباراتي الزمالك بالقوة الضاربة لتعزيز أمل التأهل قبل ضياعه.
ومنحت الزمالك لمدربه الفرنسي فرصة أخيرة لتصحيح المسار في البطولة القارية الغالية على الجماهير البيضاء، بعدها ستكون النهاية المأساوية للمدرب بالرحيل من الباب الضيق، لكن هذا سيقترن بتوقف المشوار القاري عند محطة دور المجموعات، ليتأجل حلم معانقة الأميرة الأفريقية لموعد لاحق.
كارتيرون أمام فرصة التصحيح، لكن المنافس هذه المرة أقوى وأشرس وله تاريخه القارى الطويل، فهل ينجح زمالك كارتيرون في النجاة من هذا الفخ الكروي، أم يستسلم أصحاب الرداء الأبيض ويرحل كارتيرون وتعيش الجماهير أحزانها من جديد؟!
ووصلت بعثة الزمالك إلى المغرب ظهر اليوم الأربعاء، ويرأس البعثة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها مصطفي هدهود نائب رئيس النادي وعلاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك و أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.
وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.
وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:
حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.