شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الوداد.. لقاء الجريحين الذى يحدد مصير كارتيرون فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مواجهة قوية ضد الوداد المغربي بعدما واصل نزيف النقاط أمام ساجرادا الأنجولي في البطولة القارية التي يأمل فيها الجمهور الأبيض في العودة مجددا لترويض اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

تعادلان في أول جولتين أمام فرق تأتي حظوظها في التأهل في المرتبة التالية للزمالك عقّد من مسألة تتويج الفارس الأبيض باللقب القاري هذا الموسم، إذ إن الاهتمام حاليا ينصب حول التأهل أولا ثم التركيز فيما هو لاحق.

ولا شك أن مباراتي الزمالك أمام الوداد ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي على رأس القيادة الفنية للنادي الأبيض، بعد التعادل المخيب على أرضه أمام بترو أتلتيكو والتعادل خارج الأرض أمام ساجرادا.

مواجهة الوداد ليست بالمهمة السهلة على الزمالك وكارتيرون، خاصة بعدما حقق الفريق المغربي انتصارا على أرضه في الجولة الأولى، قبل أن ينهزم في مباراته الثانية أمام بترو أتليتكو الأنجولي خارج الديار، وهي الهزيمة التي تدفع الوداد لخوض مباراتي الزمالك بالقوة الضاربة لتعزيز أمل التأهل قبل ضياعه.

ومنحت الزمالك لمدربه الفرنسي فرصة أخيرة لتصحيح المسار في البطولة القارية الغالية على الجماهير البيضاء، بعدها ستكون النهاية المأساوية للمدرب بالرحيل من الباب الضيق، لكن هذا سيقترن بتوقف المشوار القاري عند محطة دور المجموعات، ليتأجل حلم معانقة الأميرة الأفريقية لموعد لاحق.

كارتيرون أمام فرصة التصحيح، لكن المنافس هذه المرة أقوى وأشرس وله تاريخه القارى الطويل، فهل ينجح زمالك كارتيرون في النجاة من هذا الفخ الكروي، أم يستسلم أصحاب الرداء الأبيض ويرحل كارتيرون وتعيش الجماهير أحزانها من جديد؟!