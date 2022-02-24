شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد الكرة فى زيارة تفقدية لمشروع الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذى ، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمشروع المنتخبات الوطنية المعروف بـ"مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر لمتابعة الإنشاءات والتجديدات بمقر المشروع.

ويسعى مجلس ادارة اتحاد الكرة، للانتهاء من عمليات التجديد بمشروع الهدف خلال الفترة المقبلة تمهيدا لنقل بعض الموظفين للعمل من المبنى الجديد.

من ناحية أخرى، أجل مجلس إدارة اتحاد الكرة إعلان التشكيل الجديد للجنة الحكام عقب اجتماع أمس الاثنين، حيث يتحفظ المجلس على تواجد أحمد أبو العلا ضمن اللجنة فى الوقت الذى وضعه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ضمن التشكيل الجديد، ويرغب مجلس الجبلاية فى الاستعانة بعضو آخر بخلاف أبو العلا.

وتأكد وجود محمد فاروق وتامر درى وتحسين أبو السادات فى التشكيل الجديد للجنة الحكام الرئيسية، واعتذر ياسر عبد الرءوف الحكم الدولى السابق عن التواجد فى التشكيل الجديد فى اللجنة، بعدما تلقى عرضا للعمل كنائب لعصام عبد الفتاح رئيس اللجنة حيث اشترط عبد الرؤوف رئاسة اللجنة للتواجد فى الفترة المقبلة.

وقرر مجلس لإدارة اتحاد الكرة اعتماد تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام فى الفترة المقبلة، وأكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة أن مجلس اتحاد الكرة اعتمد التشكيل الذى تقدم به عصام عبد الفتاح.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قد جدد الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة.