شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عرفات يواصل التأهيل فى إنبى من إصابة "الصليبى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام عرفات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى التأهيل من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها في بداية الموسم من خلال التدريب في "الجيم".

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، أعلن إصابة حسام عرفات الوافد الجديد للفريق البترولى من نادى وادى دجلة بالرباط الصليبى، بعد إجراء الأشعة والفحوصات.

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا وغاليا على نظيره الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريق مساء الثلاثاء على استاد بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق المهاجم النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، وجاء من هجمة سريعة لفريق إنبي وصلت الكرة لمروان داوود على الجانب الأيسر الذي مررها لداخل منطقة الجزاء وسددها إيبوكا من لمسة واحدة لتمر بين قدمي الحارس لداخل الشباك.

بهذه النتيجة يقفز فريق إنبى تحت قيادة مدربه حلمى طولان، إلى المركز الثامن برصيد 13 نقاط من 10 مباريات، حيث فاز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مواجهات سجل 9 أهداف واستقبل 12 هدفا، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندرى فى المركز السابع برصيد 13 نقطة من 10 مباريات فاز 3 مباريات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر ثلاثة مباريات، سجل 15 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويأمل النادى البترولى في تحقيق مركز متميز في جدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق عدم فقد النقاط.



حسام عرفات



عرفات إنبى