شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الجهاز المعاون لكيروش يوصى بعودة أفشة وهانى وياسر إبراهيم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعد الجهاز المعاون لكارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر تقريرا عن اللاعبين الدوليين تمهيدا لعرضه على الخواجة عقب عودته أمس من الإجازة التى حصل عليها بعد بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

وكشف مصدر بجهاز المنتخب أن التقرير يتضمن توصية بضم بعض اللاعبين للمعسكر المقبل لتعويض الغيابات مثل ترشيح محمد هانى وياسر إبراهيم لتعويض أكرم توفيق وأحمد حجازى، بجانب ضم محمد مجدى أفشة كأحد البدائل لتعويض عبد الله السعيد الذى اعتزل اللعب دوليا.

ويعقد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر عدة اجتماعات مع الجهاز المعاون على مدار اليوم من أجل التحضير لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس من الشهر المقبل.

وفى سياق متصل، كشف مسئولو منتخب مصر أنه من الصعب ضم لاعبين جدد، وتحديدًا من المحترفين خلال معسكر الفراعنة المقرر له 20 مارس من الشهر المقبل، استعدادًا لمباراتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتابع مسئولو منتخب مصر أن المعسكر المقبل لن يشهد ضم وجوه جديدة إلا فى حدود الأماكن المطلوبة بسبب الغيابات.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور 60 ألف مشجع فى مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال المقرر إقامتها يوم 25 مارس المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا الأخيرة المؤهلة لكأس العالم .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء الاثنين بكامل هيئته بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية لتشكيل باقى اللجان.