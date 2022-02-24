"هيروح لو وقع بعد الوداد".. مدرب الزمالك السابق يحذر كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال أسامة نبيه المدرب العام للزمالك السابق إن الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض لا يضمن له الفوز على الوداد للبقاء على رأس الإدارة الفنية للفريق.

ويواجه الزمالك نظيره الوداد السبت القادم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة هامة ومصيرية.

وأوضح نبيه عبر قتاة "إم بي سي مصر" وقال :"كارتيرون وضع نفسه في مأزق وأصبح الفوز على الوداد في مباراة الذهاب لا يكفي لضمان استمراره مديراً فنياً للفريق".

وتابع " كارتيرون هيروح لو كسب الوداد ووقع ماتش فيوتشر أو الجونة لأن كده بيقي بيمشي على سطر ويسيب سطر ".

واستطرد "هناك هزة ثقة وكارتيرون نفسه مسؤول عن تحديد مصيره خلال الثلاث مباريات القادمة ".

وحول مباراة الوداد قال نبيه " لو الزمالك لعب على التعادل سيخسر علينا الفوز وإن لم يتحقق فالخروج بالنقطة هو أخف الأضرار لتصدير الضغط على الوداد قبل الجولة الرابعة".

وأنهى "الفوز على الوداد ذهاباً وإياباً على الوداد سيضع الفريق في منطقة أخرى ويخمد من الانتقادات".