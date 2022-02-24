رئيس سيلتا فيجو: مصر ستساهم في زيادة شعبية الفريق في شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد كارلوس مورينيو رئيس نادي سيلتا فيجو الإسباني، أن مصر دولة كبيرة في كرة القدم، ودعمها سيزيد من شعبية الفريق في شمال أفريقيا.

وقال سيلتا فيجو في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زووم": "تعداد سكان كبير مثل مصر، سيساهم بشكل كبير في شعبية نادي سيلتا فيجو، وتأثير إيجابي لنا في شمال أفريقيا".

وأضاف: "لدنيا ذكريات جميلة لأحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق، وعندما نتحدث عن الماضي، يجب ذكره لأنه كان لاعبًا رائعًا وشخصيته مرحة، كان زميل جيد للفريق، هو في قلوبنا وعقولنا ودائما نتكلم عنه".

ويذكر أن ميدو لعب في صفوف سيلتا فيجو على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور موسم 2002/2003، وخاض 8 مباريات في الدوري الإسباني وسجل 4 أهداف.

وتابع: "نعتقد دائمًا أن اللاعبين من مختلف دول العالم، بإمكانهم اللعب في سيلتا فيجو، لا ننظر إلى من أين سنتعاقد معهم، الأهم ماذا سيقدم اللاعب لنا وكيف يساعدنا في التطور الفريق بغض النظر عن دولته".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: "نتمنى أن نضم لاعبين مصريين مرة آخرى مثل ميدو، والأهم هو مستواه لمساعدة الفريق، وقدرتهم على اللعب في الليجا الإسبانية".