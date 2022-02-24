دورتموند يؤكد أنه سيتخطى الرحيل المحتمل لهالاند

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أن النادي الألماني سيتجاوز الرحيل المحتمل لهدافه النرويجي إيرلينج هالاند في الصيف المقبل مثلما تخطى من قبل رحيل بعض أبرز نجومه.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها محطتي "ار تي ال" و"ان تي في" اليوم الخميس "لقد فقدنا بالفعل مهاجم أو أخر هنا، روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيمريك اوباميانج، سنجد شخصا أخر مرة أخرى".

وأكد فاتسكه أنه يتوقع حسم مصير هالاند /21 عاما/ في غضون شهر وربما ستة أسابيع.

وذكرت محطة "كادينا سير " الإذاعية الإسبانية أمس الأربعاء أن هالاند سيقابل وكيل أعماله مينو رايولا غدا الجمعة ، إذا لم يتأهل دورتموند لدور الستة عشر من الدوري الأوروبي عبر مواجهته أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

ولم يتعاف هالاند من إصابته بعد، في الوقت الذي يسعى فيه دورتموند لتعويض خسارته على ملعبه أمام جلاسكو 2 /4 في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من الدوري الأوروبي، وذلك من خلال مواجهة الإياب التي تجمع بين الفريقين في وقت لاحق اليوم.

وأشارت "كادينا سير" إلى أن هالاند تلقى عروضا من ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند حتى 2024 لكن تردد أن عقده يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل بعد دفع 70 مليون يورو (79 مليون دولار) للنادي الألماني.