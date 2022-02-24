صحفي مغربي يوضح لمصراوي.. أمر مؤسف يعانيه الوداد قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يخوض الزمالك مباراة هامة أمام الوداد البيضاوي المغربي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بحثا عن تحسين وضعه في المجموعة بعد التعادل في أول مباراتين.

قبل مواجهة الوداد يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب بنقطتين، خلف الفريق المغربي الذي يحتل المركز الثاني بثلاث نقاط.

ومن أجل النظر عن قرب للفريق المغربي، تحدث لـ"الخليج 365" مع أمين بيروك الصحفي في إذاعة راديو مارس المغربية واسعة الانتشار.

وقال الصحفي المغربي: "فريق الوداد البيضاوي حاليا يفتقد للثقة، لأنه خسر بالأمس في عقر داره أمام حسنية أغادير مباراة هامة أفقدته 3 نقاط كانت ستضعه في القمة بفارق 8 نقاط عن الرجاء".

وتابع: "الوداد تغير كثيرا وفقد عناصر مهمة أبرزها الهداف أيوب الكعبي، وهناك أيضا وليد الكرتي الذي أصبح هذا الموسم من دعائم بيراميدز".

أما عن الوضع الحالي للفريق، فقال: "من المؤسف أنه كذلك لعنة الإصابات أفقدته خدمات بعض اللاعبين منهم أيوب العملود الذي يغيب عن المباريات لمدة شهرين ونصف وبالكاد عاد أمام حسنية أغادير".

ورصد نقاط اختلاف في الفريق، تحت قيادة مديره الفني الجديد: "أظن كذلك بأن الوداد البيضاوي اعتمد على طريقة لعب مختلفة منذ قدوم المدرب وليد الركراكي لأن الفريق لم يعد يعتمد بشكل واضح على البناء من الخلف ولا يعتمد على أجنحة سريعة".

وأضاف :"الوداد يعتمد على الكرات الطويلة ومهارة بعض اللاعبين مثل مؤيد اللافي أو اللاعب أيمن الحسوني، وإضافة إلى لاعب الارتكاز يحيى جبران".

وواصل: "خط دفاع الوداد كان صمام الأمان في بداية الموسم لكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك أهداف كثيرة تدخل مرمى الفريق".

واختتم قائلًا: "أظن أن المباراة بحكم غياب الجمهور ستكون مباراة صعبة للوداد الذي يحتاج إلى نقاط الفوز من أجل استمرار التنافس على أحد المقاعد المؤهلة لدور الثمانية في دوري الأبطال الإفريقي".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الوداد، مساء السبت المقبل، في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.