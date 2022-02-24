"صفقات تاريخية".. صحفي جنوب إفريقي يشرح لمصراوي نقاط قوة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

يخوض الأهلي مباراة هامة أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مشوار دور المجموعات بالنسبة لحامل اللقب.

ويمتلك الأهلي نقطة واحدة من مباراة لعبها ضد الهلال السوداني خارج الأرض، فيما يحتل صنداونز الصدارة بـ4 نقاط.

وبحثا عن نظرة قريبة على فريق صنداونز، تحدث لـ"الخليج 365" مع الصحفي الجنوب إفريقي لورينز كوهلر، بجريدة آي ديسك تايمز.

وقال الصحفي الجنوب إفريقي: "صنداونز ربما يكون يمتلك حاليا أفضل قائمة في تاريخ الفريق، وهم الآن أفضل من الفريق الذي قاده موسيماني من أجل الفوز بدوري الأبطال 2016، والفريق الذي تمكن من الفوز على الأهلي"

وأضاف: "هذا الأمر جاء بعد الاستثمارات الضخمة التي ضخها النادي مؤخرا، من خلال التعاقد مع لاعبين أصحاب خبرة دولية، إروين سافيدرا (بوليفيا)، بافول شافرانكو (سلوفاكيا)، وتيبوهو موكوينا الجنوب إفريقي".

أما عن عناصر الفريق الحالية، فقال: "صنداونز أنفق ملايين الجنيهات بالعملة المصرية، ربما تتجاوز ما أنفقه الأهلي في السنوات الأخيرة، وكل هذا بهدف المنافسة على دوري أبطال إفريقيا، وأي شيء أقل من الوصول للنهائي سيعد فشلا هذا الموسم".

وواصل: "الضغوط على مستوى بطولة الدوري تعتبر حاليا غير موجودة، حيث عمل الفريق على حسم المنافسة بشكل مبكر (متصدر بفارق 17 نقطة)".

وأردف: "الخبرات التي يمتلكها دينس أونيانجو، الذي يعد الأفضل في القارة بجانب محمد الشناوي تمثل أهمية كبيرة لصنداونز، وهناك في وسط الملعب حلال العقد تيمبا زواني،الذي سيلعب دور هام أيضا".

ورصد صفقات الفريق، قائلًا: "الصفقات الجديدة في الفريق برادلي رالاني، موكوينا، سافاردرا، يمكنهم إضافة شيء مختلفة، ومميز للفريق، حتى أن لاعب بحجم جاستون سيرينو بات يعاني من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي".

أما عن نقاط القوة في صنداونز، وأسلوب لعبه، فقال: "سيكون الأمر من خلال الهجمات المرتدة السريعة، حيث أن الأفضلية تذهب للأهلي على مستوى الركلات الثابتة، وفي الدفاع والهجوم".

واستكمل: "يرغب الفريقان دائما في السيطرة على الكرة، لذا أعتقد أن موسيماني سيترك له الكرة حتى لا يكون لديهم فرصة من أجل لعب الهجمات المرتدة".

واستفاض: "شافرانكو أيضا يمتلك القدرة على التعامل مع الكرات الهوائية، وهو الأمر الذي لم يتوفر للفريق في الموسم السابقة، حيث تمكن الأهلي بشكل واضح من الهيمة على الكرات الثابتة أمام صنداونز، منذ مباراة 5-0 في 2019."

لورينز أيضا حظى بمتابعة قوية للأهلي خلال الفترة الماضية، على الأخص أنه قام بتغطية مباريات الفريق في كأس العالم للأندية.

وبناء على خبرته بالفريقين، قال: "أعتقد أن صنداونز يمتلك نفس قوة الأهلي الآن، لكن الأهلي يمتلك الثقة والخبرة وهذا يساعد الفريق في كثير من الأحيان على الفوز، إضافة لأفضلية وجود موسيماني وديانج وبيرسي تاو".

ورصد نقاط قوة الأهلي، قائلًا: "عودة عبد المنعم للأهلي تمنح الفريق قوة كبيرة، في غياب بدر بانون، وسيكون إضافة قوية في محاولة النادي الحفاظ على لقب البطولة.

واختتم: "الأفضلية الوحيدة التي يمتلكها صنداونز على الأهلي حاليا هو أنه يحصل على قدر أكبر من الراحة قبل المباراة".