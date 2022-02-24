تقرير.. بعد تقلص الفارق إلى 3 نقاط.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي وليفربول في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اشتعل صراع القمة في الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وليفربول بعد فوز الأخير في مباراته المؤجلة أمام ليدز يونايتد، بستة أهداف دون رد، في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ19.

مانشستر سيتي سقط في الجولة الماضية على ملعبه "الاتحاد" أمام توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل ثلاثة، مما استغل ليفربول الفرصة ليعيد الصراع من جديد على القمة بعد فوز "الريدز" على نورويتش سيتي (3-1)، ثم ليدز يونايتد بنتيجة (6-0).

وبعد الوصول للأسبوع الـ26، أصبح ترتيب الأربعة الكبار في بريميرليج كالتالي: (مانشستر سيتي 63 نقطة - ليفربول 60 نقطة - تشيلسي 50 نقطة (يمتلك مباراة مؤجلة) - مانشستر يونايتد 46 نقطة).

وبعد تقلص ليفربول الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى ثلاث نقاط، ماذا ينتظر كل من "السيتيزنز" و"الريدز" في الجولات المقبلة؟

- مانشستر سيتي:

ينتظر بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، عددًا من المباريات الصعبة في الجولات المقبلة خاصة الأسبوع الـ27 و28.

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون والذي يصارع من أجل البقاء، في لقاء سيقام على ملعب "التوفيز" جودسيون بارك" يوم السبت المقبل.

الأسبوع الـ28، سيستضيف مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد"، جاره اللدود مانشستر يونايتد في قمة مدينة مانشستر، في السادس من مارس المقبل.

ويأتي ترتيب مباريات مانشستر سيتي بعد الديربي كالتالي:

الجولة 29 تاريخ (14- 3)

كريستال بالاس × مانشستر سيتي

الجولة 30 تاريخ (19-3)

مانشستر سيتي × برايتون

الجولة 31 تاريخ (2-4)

بيرنلي × مانشستر سيتي

الجولة 32 تاريخ (10-4)

مانشستر سيتي × ليفربول (10-4)

الجولة 33 تاريخ (16-4)

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي

الجولة 34 تاريخ (23-4)

مانشستر سيتي × واتفورد

الجولة 35 تاريخ (30-4)

ليدز يونايتد × مانشستر سيتي

الجولة 36 تاريخ (7-5)

مانشستر سيتي × نيوكاسل

الجولة 37 تاريخ (15-5)

ويست هام × مانشستر سيتي

الجولة 38 تاريخ (22-5)

مانشستر سيتي × أستون فيلا

- ليفربول:

سيكون في انتظار ليفربول عددًا من المباريات النارية خاصة مع الفرق التي تصارع على الظهور أوروبيًا سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوربا ليج"

أبرز المواجهات التي ستكون أمام ليفربول بداية بمواجهة ويست هام والذي فاز في مباراة الدور الأول بنتيجة (3-2) على ملعب "الأوليمبي" في العاصمة لندن.

ليفربول أيضًا سيخرج لمواجهة آرسنال ومانشستر سيتي على ملعبي "الإمارات" و"الاتحاد"، كما سيستضيف بطل الدوري موسم (2019 - 2020) على ملعبه "الآنفيلد" كل من إيفرتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويأتي ترتيب مباريات ليفربول كالتالي:

الجولة 28 تاريخ (5-3)

ليفربول × ويست هام

الجولة 29 تاريخ (12-3)

برايتون × ليفربول

الجولة 27 مؤجلة تاريخ (16-3)

آرسنال × ليفربول

الجولة 30 تاريخ (20-3)

ليفربول × مانشستر يونايتد

الجولة 31 تاريخ (2-4)

ليفربول × واتفورد

الجولة 32 تاريخ (10-4)

مانشستر سيتي × ليفربول

الجولة 33 تاريخ (16-4)

أستون فيلا × ليفربول

الجولة 34 تاريخ (23-4)

ليفربول × إيفرتون

الجولة 35 تاريخ (30-4)

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

الجولة 36 تاريخ (7-5)

ليفربول × توتنهام هوتسبير

الجولة 37 تاريخ (15-5)

ساوثهامبتون × ليفربول

الجولة 38 تاريخ (22-5)

ليفربول × وولفرهامبتون