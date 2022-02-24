شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات ربع نهائى كأس كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة عن جدول مباريات منافسات ربع نهائى بطولة كأس مصر رجال، والتى تأهل لها فرق الأهلى والزمالك وأصحاب الجياد والاتحاد السكندرى والاتصالات وسموحة وطلائع الجيش والقناة.

ووفقا لجدول المباريات التى أعلنته اللجنة وأرسلته إلى الأندية المتأهلة لربع نهائى البطولة فجاء كالتالى.

الثلاثاء 8 مارس.. الاتحاد مع القناة بصالة الاتحاد، والجيش مع سموحة بصالة الجيش، والمصرية للاتصالات مع الزمالك بصالة المركز الأولمبى بالمعادى، بينما يلتقى الأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الأهلى.

وفيما يخص الدور قبل النهائى فيقام يوم السبت 12 مار س، على أن يقام النهائى 14 من نفس الشهر، وتقام مباراتى قبل النهائى والنهائى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وكان الزمالك قد شارك فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وحقق فيها المركز الرابع بالخسارة أمام ليك لاند الأمريكى فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ومن قبلها الهزيمة أمام سان بابلو بورجوس الإسبانى فى نصف النهائى.

وشارك الزمالك ببطولة مونديال الأندية لأول مرة فى تاريخه بصفته بطل قارة أفريقيا، والتى توجب ها برواندا مايو من العام الماضى.