شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج وفتحى ينتظمان فى التدريبات الجماعية للأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى أليو ديانج وحمدى فتحى لاعبى الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقهما بشكل طبيعى، بعدما فضل الجهاز الفنى إراحتهما من المشاركة فى مران الأمس لإراحتهما خشية من تعرضهما للإجهاد قبل مباراة الفريق الأحمر ضد صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دورى أبطال أفريقى.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى الثنائى أليو ديانج وحمدى فتحى راحة من المشاركة فى التدريبات الجماعية التى أقيمت أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

واكتفى ديانج وحمدى فتحى بأداء تدريبات بدنية فى الجيم، فى إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للقاء صن داونز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على فريق المقاصة برباعية نظيفة فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين أول أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدورى.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الأهلى طوى صفحة مباراة المقاصة بمجرد انتهائها للتركيز فى المباراة المقبلة أمام ‏صن داونز وقال: "توقيت مباراة المقاصة كان فى غاية الأهمية للأهلى، خاصة أن الفريق ‏شارك فى كأس العالم للأندية ثم خاض مباراة الهلال فى السودان وجاءت مباراة المقاصة على ‏المستوى المحلى للاستعداد لمباراة صن داونز".‏

وأكد مدير الكرة أن الأهلى يشارك فى موسم طويل، وعلى الجميع أن يكونوا على درجة ‏عالية من الاستعداد، وأن يكون لديهم قناعة أن الجميع سوف يحصل على فرصته فى ظل ‏توالى المباريات، وأن أعظم اللاعبين فى العالم يجلسون على دكة البدلاء، ورغم ذلك عندما ‏يشاركون تجدهم على درجة استعداد كبيرة على المستوى الذهنى.

وأضاف أن بطولة دورى أبطال أفريقيا لها دوافع مختلفة هذا الموسم للجيل الحالى، الذى يسعى إلى تحقيق البطولة للعام الثالث على التوالى، خاصة أن الفوز بالثنائيات فى دورى الأبطال تم ‏تحقيقه من قبل.‏